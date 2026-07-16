القومي للمرأة: إشادات دولية واسعة بالرئاسة المصرية للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة

اختُتمت أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة، الذي استضافته العاصمة الباكستانية إسلام آباد تحت شعار: «التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والسبيل إلى الأمام»، وسط إشادات واسعة من الدول الأعضاء بالدور الريادي الذي اضطلعت به جمهورية مصر العربية خلال رئاستها للدورة الثامنة للمؤتمر.

وشهدت الجلسة الختامية كلمات لعدد من رؤساء الوفود وممثلي الدول الأعضاء، أكدوا خلالها تقديرهم للجهود التي بذلتها مصر طوال فترة رئاستها، وما اتسمت به من قيادة فاعلة ورؤية داعمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات تمكين المرأة، ودفع الجهود المشتركة لتنفيذ مخرجات المؤتمر، إلى جانب تعزيز حضور قضايا المرأة على أجندة منظمة التعاون الإسلامي.

كما أشادت الوفود بما حققته الرئاسة المصرية من جهود في دعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، والعمل على تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس اهتمام مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف تمكين المرأة باعتباره أحد أولويات الدولة المصرية.

وخلال الجلسة الختامية، قامت جمهورية مصر العربية بتسليم رئاسة المؤتمر إلى جمهورية باكستان الإسلامية، حيث قامت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري، بتسليم رئاسة المؤتمر إلى الدكتور ازيم ناظير تارير وزير حقوق الإنسان الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية، التي تتولى رئاسة الدورة التاسعة، معربةً عن خالص تمنياتها لباكستان بالتوفيق في قيادة أعمال المؤتمر خلال المرحلة المقبلة، واستكمال مسيرة التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء لخدمة قضايا المرأة.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن مصر ستظل داعمة لكل المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز أوضاع المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقًا من إيمانها بأن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والسلام والازدهار، معربة عن تقديرها للدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة على ما شهدته فترة الرئاسة المصرية من تعاون وتنسيق مثمر.