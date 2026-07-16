الجامعة المغربية ترد على شائعات مباراة فرنسا: ادعاءات باطلة والمنتخب قاتل حتى النهاية

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بيانًا رسميًا، ردًا على الشائعات المتداولة بشأن مباراة المنتخب المغربي أمام فرنسا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وأكدت الجامعة رفضها القاطع لما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن مزاعم تفيد بأن المنتخب المغربي "باع" المباراة لأسباب سياسية، مشددة على أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة.

وأوضح البيان أن جميع لاعبي المنتخب الوطني قدموا أقصى ما لديهم داخل الملعب، ودافعوا عن قميص المغرب بكل قوة وإخلاص طوال أحداث اللقاء.

كما دعت الجامعة الجماهير ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة والشائعات، مؤكدة ضرورة التصدي للحملات التي تستهدف تشويه صورة المنتخب الوطني والكرة المغربية، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.