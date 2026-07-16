أطباء الأزهر بأسيوط ينقذون مريضًا بالحجاب الحاجز وغرغرينة بالمعدة

نجح فريق الجراحة العامة بمستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط في إنقاذ حياة شاب حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام حادة بالبطن مع تدهور واضح في العلامات الحيوية، في حالة استدعت التدخل الطبي العاجل.

وبعد أخذ التاريخ المرضي بصورة دقيقة، تبين أن المريض تعرض خلال إجازة عيد الأضحى لإصابة مباشرة بالبطن إثر قفزة داخل حمام سباحة، ورغم عرضه على أكثر من طبيب متخصص عقب الحادث، لم يتم التوصل إلى التشخيص الصحيح.

وبإجراء الفحص الإكلينيكي، وعمل الأشعات والتحاليل اللازمة، توصل الفريق الطبي إلى تشخيص حالة نادرة وخطيرة تمثلت في فتق بالحجاب الحاجز ناتج عن الإصابة، مع انحباس جزء من المعدة وحدوث غرغرينة بمعظمها والتواء بالمعدة، وهي من الحالات التي تستوجب تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

عملية جراحية دقيقة

وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات، حيث أجرى الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة شملت:

- إصلاح فتق الحجاب الحاجز.

- استئصال معظم المعدة المتأثرة بالغرغرينة.

- إنشاء وصلة بين المريء والجزء المتبقي من المعدة.

- تركيب أنبوبة تغذية بالأمعاء.

- تركيب أنبوبة صدرية.

وعقب انتهاء الجراحة، نُقل المريض إلى وحدة العناية المركزة، حيث خضع لمتابعة دقيقة تحت إشراف أطباء التخدير والعناية المركزة حتى استقرت حالته الصحية، ثم غادر المستشفى بحالة جيدة بعد استكمال فترة العلاج والرعاية الطبية.

أُجريت الجراحة تحت إشراف: الدكتور محمد عبدالفتاح – رئيس أقسام الجراحة، الدكتور أحمد أبو عون – أستاذ الجراحة، الدكتور عبدالرحيم القوشتي – استشاري ومدرس الجراحة.

وضم الفريق الجراحي: الدكتور أحمد السيد عويضة – مدرس الجراحة، الدكتور محمد الدسوقي – مدرس مساعد الجراحة، الدكتور فتحي محمد – طبيب مقيم بقسم الجراحة، الطبيب الحسن سيد – طبيب مقيم بقسم الجراحة، الطبيب محمود ياسر – طبيب مقيم بقسم الجراحة.

كما أُجريت الحالة تحت إشراف فريق التخدير برئاسة: الدكتور محمد أبو حطب – مدرس التخدير.

وتواصل مستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط تقديم خدماتها الطبية المتخصصة، من خلال فرقها الطبية المؤهلة وإمكاناتها المتطورة، بما يسهم في التعامل مع مختلف الحالات الحرجة والمعقدة وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية.