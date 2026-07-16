واشنطن ترحب ببدء محادثات الحكومة الفنزويلية والمعارضة.. وتؤكد دعم التحول الديمقراطي

رحبت الولايات المتحدة بإعلان الحكومة الفنزويلية المؤقتة أنها ستبدأ محادثات رسمية مع بعض أعضاء المعارضة، مؤكدة دعمها للتحول الديمقراطي المؤسسي في فنزويلا.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، توماس بيجوت، ونشرته الوزارة مساء اليوم /الخميس/.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية - في بيانه - إن "الولايات المتحدة ترحب بإعلان الجمعية الوطنية الفنزويلية، والحكومة الفنزويلية المؤقتة، عن أجندة مشتركة تبدأ في الأول من أغسطس لتعزيز استقرار فنزويلا وديمقراطيتها وتعافيها الوطني".

وأكد أن "هذا الإعلان يمثل خطوة هامة في مسيرة المصالحة السياسية، ويستند إلى اجتماع ١٨ يونيو بين ممثلي الطرفين.. ونشيد بالتزامهم بتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتحسين النظام الانتخابي، واستعادة ضمانات المشاركة السياسية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "الزلزالان المدمران أكدا ضرورة الوحدة والقيادة المسؤولة والمؤسسات القادرة على خدمة الشعب الفنزويلي"، مبينا أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم الجهود التي تقودها فنزويلا لتحقيق تقدم ملموس نحو انتقال انتخابي سلمي وديمقراطي، مع العمل جنبا إلى جنب مع الشعب الفنزويلي في رحلة تعافيه وإعادة بناء بلاده".

وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية قد أعلنت هذا الأسبوع أن الحكومة المؤقتة ستبدأ مطلع الشهر المقبل محادثات رسمية مع بعض أطراف المعارضة، بعد أكثر م