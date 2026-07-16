افتتاح اللقاء التعريفي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالوادي الجديد

افتتح محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد فعاليات اللقاء التعريفي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وذلك بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة، وبمشاركة ممثلي الجهات التنفيذية والشباب وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

وشهدت الفعاليات عرض فيلم عن رحلة مشاركة المحافظة بالدورات السابقة بالمبادرة الوطنية، وما حققته من نجاحات في دعم الابتكار وتشجيع المشروعات الصديقة للبيئة البالغ عددها 540 مشروعًا على مدار الثلاث دورات.

وأكد نائب المحافظ في كلمته، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرة، وتشجيع الشباب وأصحاب الأفكار الابتكارية للمشاركة بمشروعات تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تزخر بها المحافظة، مشيدًا بالدعم الذي توليه الدولة للمشروعات الخضراء والذكية تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، استعرض السفير هشام بدر مستجدات المبادرة الوطنية، وآليات التقدم للمشاركة، ومعايير تقييم المشروعات، مؤكدًا أن المبادرة أصبحت منصة وطنية لاكتشاف الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.