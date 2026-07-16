فضـ.ـيحة داخل البيت الأبيض.. قرار عاجل ضد موظف متهم باستغلال معلومات سرية للمراهنة

قالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الخميس أن الموظف الأمريكي المتهم بالمراهنة عبر الإنترنت مستغلًا معلومات داخلية من وظيفته، قد أُجبر على إجازة غير مدفوعة الأجر.

وجاء ذلك ردًا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن أحد مشغلي جهاز التلقين الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهم بالمراهنة على الإنترنت مستغلا معلومات داخلية حصل عليها من وظيفته في البيت الأبيض، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقالت ليفيت يوم الخميس: "أنا على علم بالتقرير، والرئيس كذلك. لقد تحدثت معه بشأنه وهو يرى أن هذا الأمر مؤسف للغاية، وبصراحة، عار".

وأضافت ليفيت أنها لا تعلم بوجود موظفين آخرين في البيت الأبيض متهمين بتهم مماثلة، مؤكدةً أن البيت الأبيض لديه "مبادئ توجيهية أخلاقية صارمة للغاية فيما يتعلق بمثل هذه القضايا".

وتفيد تقارير من شبكة ABC News ووسائل إعلام أخرى بأن جابرييل بيريز، المساعد الفني للرئيس الأمريكي، يجري محادثات مع الجهات التنظيمية الفيدرالية لتسوية مزاعم استغلاله معلومات داخلية من خطابات ترامب لتحقيق ربح يزيد عن 100 ألف دولار في سوق التوقعات "كالشي".