البيت الأبيض يكشف مفاجأة: مضيق هرمز مفتوح وإيران ترغب في التفاوض معنا

أكد البيت الأبيض يوم الخميس أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى المواني الإيرانية، كاشفا أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران يتم من خلال تمركز 10 آلاف جندي وأكثر من 20 سفينة.

وأوضح البيت الأبيض أن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق، مضيفا أن الغارات الأحدث عليها بسبب انتهاكها مذكرة التفاهم.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على الطرق الدبلوماسية مع إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتحرك ضد إيران إذا لم تلتزم بوعودها.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشفت وكالة رويترز للأنباء أن إيران ​طلبت من قوات الحوثي المتمركزة في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

وأوضحت رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر، أن إيران طالبت الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة ‌في إيران، ‌وهو ما ​يشكل ‌تهديدا ⁠جديدا ​خطيرا لإمدادات الطاقة ⁠العالمية.

وأوضح مصدران إيرانيان كبيران ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الفكرة ⁠نوقشت داخل قيادة طهران، ‌وتم ‌إبلاغ الحوثيين المتحالفين ​مع ‌إيران.