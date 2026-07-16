بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع

أعلن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، اعتزاله كرة القدم، برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي.

وكتب شريف إكرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بعد أكتر من 30 سنة.. من قلبي بقولكم وبقول للكورة شكراً جيه اليوم اللي هودع فيه الملعب واعلق الجوانتي”.

ووجه اكرامي الشكر للجمهور وللاندية التي شاركته رحلته، والمدربين واللاعبين والعمال والإداريين والفرق الطبية، وعائلته.

من جانب آخر، أكد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، فخره بالمستوى المميز الذي قدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أنه كان في كامل الجاهزية والاستعداد لخوض منافسات البطولة، وأثبت للجميع أنه حارس مرمى كبير.

وقال إكرامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن أكثر ما يميز مصطفى شوبير هو جاهزيته الدائمة، موضحًا أن مشاركته في أي وقت لا تجعلك تشعر بأنه بعيد عن أجواء المباريات أو يفتقد الاستعداد.

وتابع أن شوبير خاض معركة حقيقية ضد الانتقادات والتصريحات التي كانت تقلل من إمكانياته، والتي رددت أنه يشارك بسبب اسم والده، مؤكدًا أن ما قدمه داخل الملعب كان أفضل رد على تلك المزاعم.