والدة مصطفى زيكو: وقفت في سوق الملابس 12 ساعة يوميًا وربيت أولادي بعد وفاة زوجي حتى حققوا أحلامهم

كشفت والدة مصطفى "زيكو"، لاعب المنتخب الوطني، تفاصيل مؤثرة عن رحلة كفاحها وأسرتها، مؤكدة أنها كرّست حياتها لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها، وتحملت سنوات طويلة من العمل الشاق حتى يتمكنوا من استكمال تعليمهم وتحقيق أحلامهم.

ترتيب مصطفى زيكو

وقالت، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد، ببرنامج يُعرض على قناة النهار، إنها تبلغ من العمر 53 عامًا، وتزوجت وهي في سن 18 عامًا، مشيرة إلى أن مصطفى زيكو هو أصغر أبنائها ويبلغ من العمر 29 عامًا.

وأوضحت أن نجلها الأكبر عبدالرحمن كان أول من عشق كرة القدم، حيث شجعه والده منذ الصغر حتى انضم إلى نادي جمهورية شبين، لافتة إلى أن شغفه باللعبة كان أكبر من اهتمامه بالدراسة.

توفير احتياجات الأسرة

وروت والدة اللاعب تفاصيل حياتها قبل الشهرة، مؤكدة أنها كانت تمتلك محلًا للملابس في منطقة سيدي خميس، إلى جانب "فرشة" لبيع الملابس تشبه أسواق العتبة، وكانت تعمل مع زوجها يوميًا من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً لتوفير احتياجات الأسرة.

وأضافت أن وفاة زوجها غيّرت مسار حياتها، إلا أن أبناءها رفضوا أن تتحمل المسؤولية وحدها، وكانوا ينهون دروسهم ويتوجهون مباشرة لمساعدتها في بيع الملابس، مؤكدة أنها تحملت الكثير وضحّت براحتها من أجل تربية أبنائها وتأمين مستقبلهم.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن سنوات التعب لم تذهب هباءً، وأنها تشعر بالفخر بما وصل إليه أبناؤها، بعد رحلة طويلة من الصبر والكفاح.