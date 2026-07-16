نقابة الفنانين التشكيليين تحتفل بيوبيلها الذهبي بمعرض فني يوثق 50 عامًا من الإبداع

تحتفل نقابة الفنانين التشكيليين بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، من خلال افتتاح معرض "اليوبيل الذهبي.. 50 سنة فن"، وذلك يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2026، بقاعة قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، في احتفالية توثق مسيرة نصف قرن من العطاء والإبداع التشكيلي.



ويقام المعرض تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وبإشراف نقابة الفنانين التشكيليين، احتفاءً بالمحطات البارزة التي شهدتها النقابة منذ تأسيسها عام 1976، وما قدمته من إسهامات في دعم الحركة التشكيلية المصرية ورعاية الفنانين على مدار خمسة عقود.



ويحمل المعرض عنوان "اليوبيل الذهبي (50 سنة فن)"، ليعكس تاريخًا حافلًا بالإنجازات، ويستعرض جانبًا من التجارب الفنية التي أسهمت في تشكيل ملامح الفن التشكيلي المصري، إلى جانب إبراز دور النقابة في دعم المبدعين وتوفير منصة للحوار الفني وتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة.



وأكدت نقابة الفنانين التشكيليين أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لا يقتصر على استعادة الماضي، بل يمثل انطلاقة جديدة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا للحركة التشكيلية، من خلال تعزيز التواصل بين الفنانين والجمهور، وإبراز القيمة الثقافية والفنية للإبداع المصري.



ودعت النقابة الفنانين التشكيليين، والنقاد، والمهتمين بالفنون، والجمهور العام، إلى حضور افتتاح المعرض، والمشاركة في هذه المناسبة التي تؤرخ لخمسين عامًا من مسيرة النقابة، وتحتفي بإرثها الفني والثقافي، الذي أسهم في إثراء المشهد التشكيلي المصري، وترسيخ مكانة الفن بوصفه أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.