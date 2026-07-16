الجيش الأوكراني: استهداف 6 ناقلات نفط روسية في البحر الأسود وبحر آزوف

قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم /الخميس/، إن قواتها استهدفت خلال الليل 6 ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر الأسود وبحر آزوف، في إطار تصعيد الهجمات على السفن الروسية.

وأوضحت الهيئة، في بيان بثته صحيفة "كييف إندبندنت"، أن الناقلات المستهدفة تُستخدم لنقل النفط والمنتجات النفطية الروسية لتزويد الجيش الروسي بالوقود اللازم، فيما أكد جهاز الأمن الأوكراني أن من بين السفن التي تعرضت لهجمات في البحر الأسود ناقلتي النفط "لويز 1" و"باندا".

وأشار جهاز الأمن الأوكراني، إلى أن استهداف سفن هذا الأسطول يهدف إلى حرمان موسكو من عائدات النفط التي تستخدمها في تمويل عملياتها العسكرية، مضيفا أن الطائرات المسيرة الأوكرانية استهدفت حتى 14 يوليو الجاري 116 سفينة في بحر آزوف، قبل توسيع نطاق العمليات ليشمل البحر الأسود، حيث تم استهداف 20 سفينة خلال ليلة 15 يوليو.

على صعيد آخر.. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف.