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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: استهداف السعودية ودول الخليج عدوان سافر على الأمن القومي العربي

السعودية
السعودية
عبد الرحمن سرحان

أدان النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بأشد العبارات، الاعتداءات التي شنتها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، مؤكدًا أن هذه الهجمات تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والإضرار بمقدرات شعوبها.

وأكد حامد أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وأن أي استهداف لأراضيها أو منشآتها هو استهداف مباشر للأمة العربية بأكملها، مشددًا على أن المملكة تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم جهود التنمية، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وهو ما يستوجب موقفًا عربيًا موحدًا وحاسمًا في مواجهة هذه الاعتداءات.

أمن الأشقاء خط أحمر لا يقبل المساس

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تكرار الهجمات الحوثية يؤكد خطورة استمرار وجود المليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، ويكشف حجم التهديد الذي تمثله على أمن المنطقة والملاحة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه كل الأطراف التي توفر الدعم أو التمويل أو التسليح لهذه الجماعات، بما يضمن وقف تلك الانتهاكات وحماية الأمن والسلم الإقليميين.

وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت وستظل داعمة لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية، وترفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بسيادة الأشقاء أو تهديد أمنهم، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية والتنسيق الوثيق في الدفاع عن المصالح العربية المشتركة، بما يعزز قدرة الأمة العربية على مواجهة مختلف التحديات.

وأوضح حامد أن الظروف الراهنة تفرض تعزيز التنسيق العربي المشترك، وتوحيد المواقف في مواجهة التنظيمات والمليشيات التي تسعى إلى نشر الفوضى وتقويض مؤسسات الدول، مؤكدًا أن أمن الخليج لا ينفصل عن أمن مصر، وأن التضامن العربي يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على استقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.

واختتم النائب أيمن حامد تصريحاته بالتأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها والدفاع عن أراضيها، مشددًا على أن أمن المملكة خط أحمر لا يقبل المساومة، وأن وحدة الصف العربي ستظل السد المنيع في مواجهة كل المخططات التي تستهدف استقرار المنطقة.

مجلس الشيوخ المملكة العربية السعودية العربية دول الخليج الظروف الراهنة

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