الفنانة عبير فاروق: استغرقت 7 سنوات للحصول على الطلاق.. ولم أطالب والد ابني بالنفقة

كشفت الفنانة عبير فاروق عن العديد من الأسرار والمحطات الصعبة في حياتها الفنية والشخصية، مؤكدة أنها ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة طويلة بسبب زواجها، كما تحدثت عن رحلة تربية نجلها وأزماتها العائلية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج «ورقة بيضا» المذاع عبر قناة «النهار».

وقالت عبير فاروق إن زوجها السابق منعها من العمل مع أي جهة أخرى لمدة 10 سنوات بعد زواجهما، موضحة: «بعد الجواز طلب مني ما اشتغلش غير معاه، وده أثر على مشواري الفني، وكنت أقدر أحقق نجاح أكبر في الفترة دي».

وأضافت أن الخلافات بينهما لم تكن بسبب فارق السن، وإنما نتيجة الغيرة الشديدة واختلاف طباعهما، مؤكدة أنها اتخذت قرار الانفصال حفاظًا على نجلها، قائلة: «لما حسيت إن ابني هو اللي بيتضرر، قررت الانفصال، وكان ده القرار الصح».

وأشارت إلى أن إجراءات الطلاق استغرقت سبع سنوات كاملة قبل أن يقتنع زوجها السابق بالانفصال، مؤكدة أنها لم تفكر يومًا في الحصول على نفقة أو إيذائه، قائلة: «عمري ما فكرت أوديه في طريق النفقات أو السجن، لأنه في النهاية أبو ابني».

تصريحات عبير فاروق

وتحدثت الفنانة عن رحلة نجلها الصحية، موضحة أنه عانى في طفولته من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ثم أصيب لاحقًا بالوسواس القهري بعد وفاة والده، مضيفة: «الحمد لله دلوقتي بقى أحسن، ووقف الأدوية، وهو في الثانوية العامة وعنده أحلام كبيرة وعايز يبقى مخرج».

وعن أصعب لحظات حياتها، قالت عبير فاروق إن وفاة والدتها كانت الصدمة الأكبر بالنسبة لها، مؤكدة: «أمي كانت صديقتي وسندي، ووفاتها كسرتني لأول مرة في حياتي، والحياة من بعدها مش زي الأول»، لافتة إلى أنها تفكر في أداء العمرة خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة هدوئها النفسي.

وفي سياق آخر، نفت عبير فاروق ما يتردد بشأن احتكار الفنان محمد صبحي للفنانين الذين يعملون معه، مؤكدة أنه كان يشجع الجميع على المشاركة في أعمال خارج فرقته ويهنئهم على نجاحهم، كما أشادت بالفنان يوسف الشريف، واصفة إياه بأنه من أكثر الفنانين تواضعًا واحترامًا، وكان يساندها ويخفف عنها أي توتر أثناء التصوير.

كما أعربت عن أمنيتها في تقديم جزء سابع من مسلسل «المداح»، مؤكدة أن الجمهور لا يزال يطالب باستمرار العمل، مشيرة إلى حبها الكبير للأدوار الكوميدية، وتمنيها تقديم المزيد من الأعمال السينمائية لأنها «تعيش طويلًا» وتظل في ذاكرة الجمهور.