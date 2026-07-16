منتهية الصلاحية.. ضبط مخزن غير مرخص للأدوية يضم كميات مجهولة المصدر بقنا

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بالتنسيق مع مباحث التموين وهيئة الدواء، مخزناً غير مرخص للأدوية والمستلزمات الطبية، به كميات كبيرة من العقاقير الطبية والأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر التي تشكل خطراً على صحة المواطنين.

وتمكنت الحملة بإشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، وبحضور العميد تامر النجار، رئيس مباحث تموين قنا، وبالتنسيق المشترك مع ممثلي هيئة الدواء المصرية بالمحافظة، في إطار خطة الدولة لضبط السلع والمستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات.

وتبين من الفحص والمعاينة، إدارته وتشغيله بالكامل بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة، فضلاً عن حيازة كميات من الأدوية العلاجية المتنوعة دون وجود أي مستندات أو فواتير رسمية تثبت مصدرها، إلى جانب رصد كميات أخرى منتهية الصلاحية.

وقامت اللجنة المشتركة بالتحفظ على كافة المضبوطات والأدوية المخالفة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة لعرضه على الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تشن حملات دورية بالتعاون مع الجهات المختصة، لضبط الأسواق والتأكد من وجود سلع ومنتجات آمنة للمواطنين.





