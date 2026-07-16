قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بنقل تبعية "معلومات قطاع الأعمال العام" لمجلس الوزراء مباشرة
الزمالك يتسلم رسميا أرض حدائق أكتوبر
ليلة غامضة تقلب كل شيء… ماذا حدث لـ جيدا منصور في مسلسل تحت السن؟
الزمالك يعلن تسلمه خطاب التخصيص الرسمي للأرض الجديدة للنادي بحدائق أكتوبر
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..الحكومة تستعد لمؤتمر تطوير الإعلام
هبوط أسعار الذهب.. عيار 21 يتراجع 30 جنيهًا والأوقية بـ4033 دولارًا
تطور خطير.. إيران تطلب من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب
التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
الإسترليني يحلق قرب أعلى مستوى مع تراجع المخاوف المالية في بريطانيا
اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لعضوية رابطة أندية القسم الأول 18 يوليو الجاري
عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"
حسام عبد المجيد على أعتاب بلغاريا.. تعرف على شروط الزمالك لاتمام الصفقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا تنفى نقص الأسرة والخدمات بمستشفى أبوتشت المركزى

صحة قنا
صحة قنا
يوسف رجب

أوضحت مديرية الشؤون الصحية بقنا، فى بيان اليوم الخميس، بأن جميع الخدمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزي، يتم تقديمها بصورة منتظمة وأن معدلات التشغيل وتردد المواطنين خلال الأشهر الثلاثة الماضية تعكس حجم العمل الفعلي ومستوى الخدمة المقدمة للأهالي، ولا صحة لما تم تداوله بشأن تراجع مستوى الخدمات الطبية.

وأضافت مديرية الصحة بقنا، بأن ما أثير بشأن وجود عجز في هيئة التمريض غير صحيح، وأنه سيتم استلام دفعة جديدة من أطقم التمريض، في إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة، مؤكدة أن نظام عمل الأطباء يتم وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المعمول بها للحفاظ على انتظام الخدمة الطبية، خاصة أن غالبية الأطباء من المنتدبين أو المكلفين من خارج مركز أبوتشت، إلى جانب وجود نسبة كبيرة من الطبيبات وهو ما يستلزم تنظيم جداول العمل بما يحقق استمرارية تقديم الخدمة.


 

وأكدت مديرية الصحة بقنا، بأن العدد الفعلي لأسرة قسم الأطفال يبلغ 40 سريرًا، بما يستوعب احتياجات المرضى وليس كما أشيع بأن العدد يبلغ 4 أسرة فقط، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والبيانات من مصادرها وليس عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وكشفت الإحصائيات الرسمية، أن مستشفى أبوتشت المركزي استقبل خلال الأشهر الثلاثة الماضية 39943 مترددا بالعيادات الخارجية، و24113 حالة بقسم الاستقبال، و9024 حالة بقسم المعمل، بإجمالي 42091 تحليلا.

كما استقبل القسم الداخلي 1839 حالة، وأجريت 902 عملية في مختلف التخصصات، وسجلت الحضانة 157 حالة، والعناية المركزة 223 حالة، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 5073 جلسة، كما تم إجراء 3532 أشعة عادية، و1387 أشعة مقطعية، و300 فحص بالموجات فوق الصوتية، و76 فحص إيكو و205 حالات رسم قلب.

قنا مستشفى أبوتشت الخدمات الطبية انتظام الخدمة الطبية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم يمنح برشلونة عائدًا ماليًا من مشاركته مع منتخب مصر

مروان عطية

مروان عطية يعتذر بعد تصريحاته عن ضغوط لاعبي الكرة: لم أقصد التقليل من تعب الناس

الشرقيه

رئيس نادي الشرقية: مواجهات الأهلي والزمالك أمام إنبي الشرقية ستلعب على ستاد الزقازيق

بالصور

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد