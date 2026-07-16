صحة قنا تنفى نقص الأسرة والخدمات بمستشفى أبوتشت المركزى

أوضحت مديرية الشؤون الصحية بقنا، فى بيان اليوم الخميس، بأن جميع الخدمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزي، يتم تقديمها بصورة منتظمة وأن معدلات التشغيل وتردد المواطنين خلال الأشهر الثلاثة الماضية تعكس حجم العمل الفعلي ومستوى الخدمة المقدمة للأهالي، ولا صحة لما تم تداوله بشأن تراجع مستوى الخدمات الطبية.

وأضافت مديرية الصحة بقنا، بأن ما أثير بشأن وجود عجز في هيئة التمريض غير صحيح، وأنه سيتم استلام دفعة جديدة من أطقم التمريض، في إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة، مؤكدة أن نظام عمل الأطباء يتم وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المعمول بها للحفاظ على انتظام الخدمة الطبية، خاصة أن غالبية الأطباء من المنتدبين أو المكلفين من خارج مركز أبوتشت، إلى جانب وجود نسبة كبيرة من الطبيبات وهو ما يستلزم تنظيم جداول العمل بما يحقق استمرارية تقديم الخدمة.





وأكدت مديرية الصحة بقنا، بأن العدد الفعلي لأسرة قسم الأطفال يبلغ 40 سريرًا، بما يستوعب احتياجات المرضى وليس كما أشيع بأن العدد يبلغ 4 أسرة فقط، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والبيانات من مصادرها وليس عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وكشفت الإحصائيات الرسمية، أن مستشفى أبوتشت المركزي استقبل خلال الأشهر الثلاثة الماضية 39943 مترددا بالعيادات الخارجية، و24113 حالة بقسم الاستقبال، و9024 حالة بقسم المعمل، بإجمالي 42091 تحليلا.

كما استقبل القسم الداخلي 1839 حالة، وأجريت 902 عملية في مختلف التخصصات، وسجلت الحضانة 157 حالة، والعناية المركزة 223 حالة، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 5073 جلسة، كما تم إجراء 3532 أشعة عادية، و1387 أشعة مقطعية، و300 فحص بالموجات فوق الصوتية، و76 فحص إيكو و205 حالات رسم قلب.