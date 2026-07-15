برنامج الأغذية العالمي في قنا.. دعم الزراعة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية

استقبل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفدًا من برنامج الأغذية العالمي WFP، برئاسة رود الحلبي، ممثل ومدير مكتب البرنامج في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتعرف على الأنشطة والبرامج التنموية التي ينفذها البرنامج داخل المحافظة.

وشهد الاجتماع، مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بدعم مسارات التنمية الاقتصادية والزراعية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، بما يسهم في زيادة دخول المزارعين، إلى جانب متابعة المشروعات والبرامج التنموية التي ينفذها البرنامج بالتعاون مع المحافظة.

وأكد محافظ قنا، أهمية تنفيذ حملات تدريبية وتوعوية للمزارعين للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، لما تمثله من حلول اقتصادية ومستدامة تدعم القطاع الزراعي، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالقرى المنتجة، والبدء في دعمها بالتنسيق مع وزارة الزراعة، مع التركيز على التوسع في زراعة النباتات العطرية وقصب السكر، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية.

كما أشار الببلاوي، إلى أهمية استمرار برنامج التغذية المدرسية، موضحًا أن البرنامج يقدم التغذية المدرسية لـ227 مدرسة بمحافظة قنا، مؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر لكافة المشروعات التنموية، مع تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع العمل.

فيما لفت الببلاوي، إلى أهمية التوسع في إنشاء مشروعات صغيرة للمرأة القنائية، تقوم على حرف وصناعات غير تقليدية، مثل الزراعة الرأسية، مع توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة قبل تنفيذ تلك المشروعات، بما يضمن استدامتها، بالإضافة إلى تطوير الصناعات والحرف اليدوية بقرية نقادة، وإنشاء مجمع للحرفيين.

واختتم محافظ قنا اللقاء، بالتأكيد على أهمية دراسة تطبيق فكرة التخصص الإنتاجي داخل القرى، لتتميز كل قرية بإنتاج محصول أو منتج معين، بما يحقق جودة أعلى وقدرة أكبر على التسويق، مع عمل ورش تدريب متخصصة في مجال الطاقة الشمسية، لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتواكب توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.

وضم الوفد كلا من: نجلاء عاطف، مدير الشراكات، وأماني جمال الدين، مدير البرنامج، بجانب حضور كل من المهندس أبو العباس عبد الفتاح البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، والمهندس ياسين محمد حسنين، ممثل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا، وهند سعيد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

