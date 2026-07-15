غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد أول ملتقًى توعوي بالقطاع الطبي

تعقد اللجنة العُليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، غدًا الخميس، في مستشفى الزهراء الجامعي، أوَّل ملتقًى توعوي في القطاع الطبي، بالتعاون مع كليَّة طب البنات بجامعة الأزهر في القاهرة، تحت عنوان: (التأصيلُ المقاصدي للعلاج ورسالة الطبيب).

ويُنظَّم هذا الملتقى برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، في إطار برنامج (منبر الوعي) الذي تنفِّذه اللجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع؛ تعزيزًا للوعي المجتمعي، وترسيخًا لدور الأزهر الشريف في بناء الإنسان، ومدِّ جسور التواصل مع مختلِف مؤسَّسات الدولة وقطاعاتها.

التعاون بين مجمع البحوث وكلية طب البنات

ويحاضر في الملتقى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع، والدكتورة إيمان الشال، عميدة كليَّة طب البنات بجامعة الأزهر في القاهرة ورئيسة مجلس إدارة مستشفى الزهراء الجامعي، وذلك بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والأطباء والطالبات.

ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية في توسيع مسارات برنامج (منبر الوعي) ليشمل مختلِف القطاعات المجتمعيَّة؛ إذ يستهدف نشر الوعي الصحي، وبيان المقاصد الشرعيَّة للعلاج، وتأكيد مكانة حفظ النفْس الإنسانيَّة والعقل في الشريعة الإسلاميَّة، إلى جانب إبراز رسالة الطبيب ودوره في رعاية الإنسان، وتعزيز التكامل بين التأصيل الشرعي والممارسة الطبيَّة؛ بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.