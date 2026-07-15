الكهرباء توقع عقد إنشاء خط نقل جهد 500 ك.ف لتفريغ قدرات طاقة الرياح بخليج السويس

وقعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، لإنشاء خط نقل كهرباء جديد بجهد 500 ك.ف لتفريغ القدرات المولدة من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات الشبكة القومية الموحدة تنفيذاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات النقل واستيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وشهد مراسم التوقيع من جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

ويتضمن العقد التابع لمنطقة كهرباء القناة لوط رقم (2) تنفيذ الخط الهوائي المزدوج الدائرة رباعي الموصل بجهد 500 ك.ف بطول نحو 61.6 كيلومتر بداية من محطة محولات أوراسكوم في اتجاه محطة محولات الحوامدية باستخدام موصلات من النوع AAAC قطاع 506×4 مم² والسلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية OPGW والسلك الأرضي طراز AACSR قطاع 94.1 مم² وذلك بنظام تسليم المفتاح.

ويستهدف المشروع تفريغ القدرات الكهربائية المولدة من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على جهد 500 ك.ف بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية على استيعاب الطاقات المتجددة ورفع كفاءة منظومة نقل الكهرباء ودعم استقرار التغذية الكهربائية وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة منى رزق، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالاستمرار في تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير شبكة نقل الكهرباء وتهيئتها لاستقبال القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية للشبكة القومية.