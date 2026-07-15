مدرب إسبانيا: عانينا من الحكم أمام فرنسا.. وارغب في مواجهة الأرجنتين بالنهائي

كشف لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن موقفه اتجاه حكم مباراته أمام فرنسا بعد تصريحات ديدييه ديشامب مدرب الديوك ضد التحكيم في نصف نهائي كأس العالم.

وقال دي لافوينتي خلال تصريحاته: إذا كان ديشامب يرى الأمر كذلك، فقد عانينا نحن أيضًا من الشيء نفسه لا أعتقد إطلاقًا أن التحكيم كان ضدهم، بل على العكس، أُلغي لنا هدف، وكانت هناك حالات تسلل دقيقة جدًا، لكنني الآن لا أفكر في الحكم.

وواصل: ما أريده فقط هو أن يتحسن الجميع الحكام، وتقنية الفيديو، ونحن أيضًا، وكل من يشارك في هذه اللعبة الجميلة.

وعن إصابة لامين يامال بعد خروجه يعرج من المباراة أمام فرنسا قال : لامين لا يعاني من أي شيء بحسب علمي بعد حديثي مع الأطباء وسيخضع لكشف طبي أما بيدرو بورو يعاني من حمل عضلي زائد، لكننا سنقيّم حالته.

وبسؤاله عن تفضيله لمواجهة الأرجنتين أم إنجلترا قال : لا يوجد تفضيلات لكن لدي رغبة كبيرة وحماس في مواجهة الأرجنتين بسبب صداقتي مع ليونيل سكالوني.

واختتم مدرب إسبانيا تصريحاته قائلا : أحترم أيضًا القوة الكبيرة التي تمتلكها إنجلترا، وكنت قد قلت قبل البطولة إنها من أبرز المرشحين، سنستقبل أيًا منهما بكل سرور.