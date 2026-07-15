«بيدرو بورو» نجم منتخب إسبانيا: نهائي كأس العالم حلم تحقق.. وسنقاتل من أجل اللقب

تحدّث بيدرو بورو، لاعب منتخب إسبانيا، عن تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026، عقب الفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، ومؤكدًا أن الوصول إلى المباراة النهائية يُعد حلمًا تحقق بالنسبة له.

وقال بورو، في تصريحات عقب اللقاء، إن التأهل إلى نهائي كأس العالم كان حلمًا طال انتظاره، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتخيل بلوغ هذه المرحلة حتى في أفضل أحلامه. وأضاف أن المنتخب الإسباني استحق التأهل بعدما قدم لاعبوه أداءً مميزًا وروحًا قتالية كبيرة طوال المباراة.

وأكد لاعب "لا روخا" أن الفوز لم يكن نتيجة مجهود فردي، وإنما جاء بفضل العمل الجماعي والالتزام من جميع أفراد الفريق، موضحًا أن اللاعبين كانوا يدركون صعوبة مواجهة المنتخب الفرنسي، الذي يضم عناصر مميزة، إلا أنهم نجحوا في تنفيذ المطلوب داخل الملعب.

وأوضح بورو أن السيطرة على الكرة كانت أحد أبرز مفاتيح الانتصار، لافتًا إلى أن المنتخب الإسباني تمكن من الحد من خطورة المنتخب الفرنسي ومنعه من فرض أسلوبه، وهو ما منح إسبانيا الأفضلية طوال مجريات اللقاء.

وعن خروجه مستبدلًا، أشار بورو إلى أنه لم يعد قادرًا على مواصلة اللعب بسبب المجهود البدني الكبير الذي بذله، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك قائمة قوية تضم 26 لاعبًا، وأن جميع العناصر جاهزة للمشاركة وتقديم الإضافة، وهو ما يمثل أحد أهم أسباب قوة الفريق.

واختتم بورو تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز المنتخب سينصب خلال الأيام المقبلة على الاستشفاء والاستعداد بأفضل صورة للمباراة النهائية، معربًا عن تطلع جميع اللاعبين لتحقيق حلم التتويج بلقب كأس العالم.

وبات منتخب إسبانيا على موعد مع ثاني نهائي في تاريخه ببطولة كأس العالم، بعدما سبق له التتويج باللقب في نسخة 2010، بالفوز على هولندا بهدف أندريس إنييستا. وينتظر منتخب "لا روخا" الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي الآخر، لتحديد منافسه في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد 19 يوليو.