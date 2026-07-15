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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

40 ألف فدان و1200 فرصة عمل.. مشروع زراعي واعد في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

اختتمت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية بمركز الفرافرة، مساء اليوم، بتفقد أحد المشروعات الزراعية النموذجية بمنطقة سهل بركة، وذلك لمتابعة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية ودعم المشروعات الجادة، يرافقها الأستاذ سلامة علي، رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على مكونات المشروع، المقام على مساحة إجمالية تبلغ 40 ألف فدان، ويوفر 1200 فرصة عمل لأبناء المحافظة. ويضم قطاعًا زراعيًا على مساحة 5 آلاف فدان يعتمد على نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، إلى جانب 1000 فدان من نخيل الأصناف الاقتصادية، تضم 150 ألف نخلة مزروعة، مع استهداف زراعة 250 ألف نخلة خلال العام المقبل، والوصول إلى مليون نخلة بحلول عام 2030.

كما يضم المشروع مجمعًا لإنتاج وتعبئة التمور، ومنطقة خدمية، مؤكدة أن المحافظة تقدم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للتوسع في مراحل المشروع، وإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المركز، من خلال إنشاء 1000 استراحة فندقية لخدمة الشركات الاستثمارية ورواد المنطقة.

وأشادت محافظ الوادي الجديد بجودة منظومة إنتاج وإكثار فسائل النخيل، خلال تفقدها مشاتل وصوب الإكثار، التي تضم نحو 50 ألف فسيلة من الأصناف التجارية المتميزة، منها المجدول، والبرحي، والسكري، والسقعي، والخلاص، وعجوة المدينة.

وأكدت أهمية التوسع في إنتاج الفسائل المعتمدة، كما وجهت بإنشاء منفذين لبيع فسائل النخيل عالية الجودة للمزارعين بمركزي الخارجة والداخلة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والمراكز، دعمًا لإنتاج فسائل عالية الجودة وتعزيزًا للإنتاج الزراعي بالمحافظة.

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