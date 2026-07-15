«حماية المستهلك» يكشف تفاصيل ضبط أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات في الغربية | فيديو

كشف إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، عن نجاح الحملات الرقابية في ضبط مخزن غير مرخص بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، تبين استخدامه في تصنيع وتخزين كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

وقال الجزار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي إكستر”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المضبوطات كانت تحمل بيانات فنية وعلامات تجارية معروفة بصورة مضللة، بما يوحي بأنها منتجات مطابقة للمعايير، في حين أظهرت أعمال الفحص أنها لا تستوفي الاشتراطات الفنية المطلوبة، وهو ما يعد مخالفة للقانون ويعرض المستهلكين للخطر.

وأشار إلى أن تداول مثل هذه الأسلاك يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين، خاصة عند استخدامها في المنازل والمنشآت، إذ قد تتسبب في حدوث ماس كهربائي أو اندلاع حرائق نتيجة تصنيعها من خامات غير معتمدة ولا تتوافق مع المواصفات القياسية.

البيانات المدونة على المنتجات

وأشار إلى أن الواقعة تعكس خطورة المنتجات التي تخرج من مصانع "بير السلم" بعيدًا عن منظومة الرقابة والجودة، لافتًا إلى أن الأجهزة المختصة تعتمد على وسائل فنية متطورة للتحقق من صحة البيانات المدونة على المنتجات وكشف أي محاولات للغش أو التلاعب.