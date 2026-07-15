ضربة مالية لطهران.. واشنطن تجمّد 130 مليون دولار من العُملات الرقمية المرتبطة بإيران

جمّدت إدارة ترامب أكثر من 130 مليون دولار من العملات الرقمية التي تقول إنها مرتبطة بإيران، وفقًا لمصدر مُطّلع على الأمر، في محاولة من الولايات المتحدة لتصعيد الضغط على طهران.

يأتي تجميد العملات الرقمية في ظل انهيار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان من المفترض أن تُنهي الحرب، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وفرضت الإدارة الأمريكية سلسلة من العقوبات في الأيام الأخيرة، كما صعّدت العمليات العسكرية ضد إيران، حيث شنّت جولة جديدة من الغارات الجوية أمس الثلاثاء.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات على عدد من المحافظ الرقمية التي يُزعم ارتباطها بالبنك المركزي الإيراني، ما أدى إلى تجميد هذه الأصول.

كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من 50 جهة يُزعم ارتباطها بشبكة إيرانية للتحايل على العقوبات.

وأفاد المصدر بأن شركة "تيثر"، وهي شركة عملات رقمية تُسهّل معاملات العملات الرقمية حول العالم، شاركت في تجميد هذه الأصول.

في أبريل ، جمّدت الإدارة الأمريكية 344 مليون دولار من العملات المشفرة يُزعم ارتباطها بإيران.