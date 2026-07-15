بكاء إمام عاشور .. وهذه حقيقة وجود لجان «أولاد الأكابر» بالثانوية العامة | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

حسام عبد المجيد: حسام حسن لا يحب الخسارة.. وأكثر موقف أضحكني كان مع إمام عاشور

أكد حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، يمتلك شخصية تنافسية قوية ولا يحب الخسارة، مشيرًا إلى أنه دائمًا يسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة.

متحدث الشباب والرياضة: الدولة تضع خطة لتهيئة الأجواء لمنتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن أوضح أن اجتماع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اليوم يأتي استكمالًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تكريمه لمنتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في منافسات كأس العالم.

التعليم: لا وجود للجان أولاد الأكابر.. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الهدف الأساسي من اجتماع وزير التربية والتعليم مع المدارس الدولية هو التزام كل المدارس المتواجدة على أرض مصر بكافة التوجيهات والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتي تصب في النهاية في مصلحة الطالب.

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: إيران تتخلى عن النووي ولكن لا تتخلى عن ورقة هرمز

اكد اللواء اركان حرب محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق، أن ايران لا تتخلى باي صورة من الصور عن مضيف هرمز، مضيفا أن ايران تتخلى عن النووي ولكن لا تتخلى عن ورقة هرمز.

مصطفى بكري يكشف كواليس إقرار قانون "مستقبل مصر": أجرينا 30 تعديلاً جوهريًا

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الكواليس التشريعية التي سبقت إقرار قانون إنشاء "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، مؤكداً أن الحوارات التي شهدتها اللجنة التشريعية اتسمت بالموضوعية والشفافية العالية.

إمام عاشور: أحترم النادي الاهلي وأنا تحت أمره في أي وقت.. ولو فيه كلام عن احتراف من خلال النادي

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

إمام عاشور يبكي على الهواء: أبويا وأمي كانوا بيستلفوا عشان أروح التمرين

ودخل إمام عاشور في نوبة بكاء على الهواء أثناء الحديث عن تضحيات والده ووالدته، قائلا:" أوقات كتير مكنش بيبقى معايا فلوس أسافر للتمرين ووالدي ووالدتي كانوا بيستلفوا عشان يوفروا فلوس ليا ".

التموين: رقابة مشددة على الأسواق.. والدواجن المجمدة بـ 113 جنيها وعروض قوية قريبا

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بالتزامن مع طرح سلع بأسعار مخفضة وتوسيع شبكة المنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أحمد موسى: الأسبوع المقبل جلسة هامة بين حسام وإبراهيم حسن والرابطة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الأسبوع المقبل جلسة هامة بين الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الاندية لمعرفة طلباتهم.