إمام عاشور يبكي على الهواء: أبويا وأمي كانوا بيستلفوا عشان أروح التمرين

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

ودخل إمام عاشور في نوبة بكاء على الهواء أثناء الحديث عن تضحيات والده ووالدته، قائلا:" أوقات كتير مكنش بيبقى معايا فلوس أسافر للتمرين ووالدي ووالدتي كانوا بيستلفوا عشان يوفروا فلوس ليا ".



وقال إمام عاشور:" ربنا يقدرني وأقدر أعمل لأبويا وأمي ربع اللي عملوه معايا "، مضيفا:" ساعات أبويا وأمي مش معاهم 20 جنيه عشان أسافر التمرين وكانوا بيستلفوا ".



وتابع إمام عاشور :" قلت لأمي إن شاء الله هيجيلي يوم وأقدر أعوضك عن كل حاجة "، مضيفا:" وأول هدية جبتها لأمي كانت سلسلة دهب ".

وأكمل إمام عاشور :" أول قبض ليا في المحلة كان 250 جنيه ورحت أديتها 100 جنيه وأبويا 100 جنيه وخليت معايا 50 جنيه لغاية لما جمعت تمن سلسلة وجبتهالها ".

