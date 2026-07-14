الحزن يضرب نجريج.. والد محمد صلاح لاعب منتخب مصر يتلقى واجب العزاء في وفاة شقيقته

استقبل الحاج صلاح غالي والد نجم منتخب مصر الوطني اليوم واجب العزاء في شقيقته في مشهد مهيب توافد العشرات من الأسر والعائلات لتقديم واجب والمواساة أمام منزل الأسرة وسط قرية نجريج تزامنا مع اجواء من الصدمة علي الفراق المفاجىء .

احزان ووجيعة

وكانت قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية شهدت خلال الساعات الأخيرة حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الاسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الحاجة هانم حامد غالي شقيقة صلاح غالي والد الكابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر عقب تعرضها لوعة صحية.

فراق صادم

وكشفت مصادر مقربة من اسرة الفرعون المصري ان حالة من الحزن والوجيعه تخيم بظلالها علي الاسرة عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمانها خلال الساعات الاخيرة ودفنها بمقابر الاسرة .

احتفال شعبي

الجدير بالذكر أن استاد القاهرة الدولي شهد احتفالية كبري لتكريم لاعبي المنتخب المصري عقب انجازه التاريخي بكأس العالم 2026 م وسط مشاركة عشرات الآلاف من الجمهور المصري.