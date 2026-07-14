محافظ المنوفية لرؤساء المدن: انزلوا الشوارع وحققوا رضاء المواطنين

شدد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بالحملات الميكانيكية بضرورة التواجد الميداني بالشارع والتواصل المباشر مع المواطنين للارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة لهم، وكذا إعداد بيان شامل لكافة المعدات والمركبات وسيارات الإغاثة وتحديد الموقف الفني والميكانيكي والجاهزية الكاملة لها وذلك بالتنسيق مع اللجان المشكلة والإدارات المعنية بهدف مجابهة الأزمات والكوارث وذلك ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لتعزيز قدرتها علي الإستجابة السريعة والفعالة حفاظاً علي مقدرات الدولة.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعه الدوري لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الهامة والحيوية للوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز بمختلف القطاعات وتذليل كافة العقبات التى تعوق سير العمل، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان العام.

وفيما يخص ملف منظومة النظافة، ناقش محافظ المنوفية عدد من الملاحظات وشكاوي المواطنين والتي تم رصدها من خلال وحدات الرصد الميداني والإعلامي والبيئي بالديوان العام بعدد من قري مراكز المدن، وشدد المحافظ بضرورة تكثيف التواجد الميداني ورفع كفاءة منظومة النظافة بكافة القري والمدن وذلك من خلال المتابعة اليومية والمستمرة بالشارع ورفع كافة المخلفات أول بأول وتقييم أداء الشركات المختصة بالمنظومة بما يضم تعزيز اداء الخدمة وتوفير بيئة صحية للمواطن.

وخلال الإجتماع استعرض محافظ المنوفية تنفيذ أعمال مبادرة " يوم في قريتنا " ، حيث ناقش خطط أعمال ومهام وآليات تنفيذ المبادرة بقري مراكز ومدن المحافظة والتي تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة وتسوية الطرق ورفع مخلفات الترع ومتابعة معدلات الأداء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وشدد المحافظ علي رؤساء المدن بالمتابعة المباشرة ووضع رؤئ وخطط زمنية قابل للتنفيذ علي أرض الواقع وتشكيل فرق عمل بشأن توزيع الأعمال وتحديد الأولويات والإستفادة بكافة الإمكانيات المتاحة وكذا الإستعانة بمنظومات المجتمع المدني والشباب المتطوعين والتأكيد علي الإعلان عن خطط الأعمال الأسبوعية عبر البوابات الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي لتحقيق مستهدفات المبادرة وإحداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة.

كما تضمن الإجتماع متابعة أخر مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية وقانون محال العامة ، موجهاً بتكثيف الجهود وتسريع معدلات الأداء وإنجاز الملفات المتبقية وفقاً للتوقيتات المحددة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أهمية التواجد الميداني الفعال والإستماع الي شكاوي وطلبات المواطنين ميدانياً ورصد مطالبهم واحتياجاتهم والتعامل الفوري معها ، مشدداً علي أن تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية سيكون وفقا لمعدلات الإنجاز الحقيقي علي أرض الواقع ومدي تحقيق رضا المواطنين عن مستوي الخدمات المقدمة لهم.