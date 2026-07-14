التفاصيل الكاملة لحقيقة إلقاء زوج بزوجته من الدور الثالث في المنوفية

عاشت محافظة المنوفية الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع بعد ظهور الزوجة شيماء وأسرتها وادعاءهم بأن زوجها ووالدته ألقوا بها من الدور الثالث بمسكن الزوجية بسبب خلافات في المصيف تطورت بعد عودتهم للمنزل.

وبعدها رد الزوج أحمد ووالدته بحق الرد بأنها هي من ألقت بنفسها من الدور الثالث بسبب خوفها من أسرتها التي تهجمت عليهم داخل المنزل.

وأضافت والدة احمد بأن شقة الزوجية الخاصة بإبنها لم تدخلها بسبب المشاكل، ولما علمت بتهجم أهل شيماء عليهم ذهبت على الفور وتلقت خبر سقوط شيماء من شباك الغرفة من الجيران، وأكدت حماة شيماء بأنها من أبلغت الإسعاف والجهات المختصة.

وبعد الجدل الواسع ظهر محامي المتهم أمس وأكد أن تحريات النيابة أكدت أن شيماء هي من ألقت بنفسها من شباك المنزل، وإخلاء سبيل كلاً من الزوج أحمد ووالدته بضمان محل إقامتهما، وخروج والد شيماء وشقيقها بكفالة 5000 جنيه، كما جاري استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة