أحمد عبد الوهاب: طارق فى ورد على فل ياسمين رحلة اكتشاف عن الذات.. خاص

كشفت الفنان أحمد عبد الوهاب رأيه فى شخصية طارق بمسلسل ورد على فل وياسمين والذى شارك فى بطولة صبا مبارك.

وقال أحمد عبد الوهاب فى تصريح خاص لصدى البلد : أراها رحلة لاكتشاف الذات أكثر من كونها قصة حب، في البداية يعيش طارق حياة مستقرة ويعتقد أنه يعرف تماما ما يريده، لكن دخول إلهام إلى حياته يدفعه لإعادة التفكير في كثير من قناعاته، والجميل أن الشخصية لم تتغير بالكامل، لكنها أصبحت أكثر نضجا وجرأة في مواجهة مشاعرها.

مسلسل “ورد على فل وياسمين”

وحقق مسلسل "ورد على فل وياسمين" نجاحًا ملحوظًا طوال فترة عرضه، حيث استطاع جذب اهتمام المشاهدين من خلال قصته الاجتماعية الإنسانية وأحداثه المتشابكة، إلى جانب الأداء المميز لأبطاله الذين قدموا شخصيات متنوعة تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

ومع إسدال الستار على أحداث المسلسل؛ أكد عدد كبير من المتابعين أن شخصية "أحلام" ستظل من الشخصيات التي لا تُنسى، خاصة بعد النهاية الحزينة التي دفعت الجمهور للتفاعل بقوة، لتواصل صبا مبارك حصد الإشادات وتتصدر التريند بعد واحدة من أبرز محطاتها الدرامية في الفترة الأخيرة.