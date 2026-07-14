10 أسباب جعلت دواين جونسون يشارك في النسخة الحية من Moana

منذ الإعلان عن تحويل فيلم Moana إلى نسخة حية (Live-Action)، كان اسم دواين جونسون أول الأسماء التي أكدتها ديزني، ليعود مجددًا إلى تجسيد شخصية ماوي بعد النجاح الكبير الذي حققه في النسخة الأصلية عام 2016.

وتحدث جونسون عن الأسباب التي دفعته للعودة، وما الذي يميز التجربة الجديدة، ولماذا يرى أنها تستحق المشاهدة حتى بالنسبة لعشاق الفيلم الأصلي.

فيلم Moana

1- تكريمًا لذكرى جده بيتر مايفيا، حيث أكد جونسون أن شخصية ماوي تحمل قيمة شخصية كبيرة بالنسبة له، لأنها استُلهمت من جده، الزعيم الساموي الراحل بيتر مايفيا، وقال: "كان شرفًا حقيقيًا أن أُجسد ماوي مرة أخرى، لأن الشخصية مستوحاة من جدي، الذي كان أحد أبطالي".

2- الاحتفاء بثقافات جزر المحيط الهادئ، حيث يرى جونسون أن الفيلم يمثل فرصة نادرة لتقديم ثقافة شعوب بولينيزيا إلى جمهور عالمي بصورة تحترم تراثها وتاريخها، وقال: “أشعر بالفخر لأنني أمثل ثقافتنا، وأقدمها للعالم بطريقة تليق بها”.

3- نقل ماوي من الرسوم المتحركة إلى الواقع وهو ما أوضحه جونسون أن التحدي الأكبر كان تحويل شخصية كرتونية محبوبة إلى إنسان حقيقي، مع الحفاظ على روحها التي أحبها الجمهور، وأضاف: “كان من الرائع أن نمنح ماوي حياة جديدة في عالم النسخة الحية”.

4- تجربة مختلفة وليست إعادة إنتاج وهو ما شدد عليه جونسون بأن الفيلم لا يكرر أحداث النسخة الأصلية حرفيًا، بل يعيد تقديمها بأسلوب أكثر واقعية وعمقًا، مع الحفاظ على روح القصة، وقال: “ستجدون القصة التي أحببتموها، لكنكم سترونها بطريقة مختلفة تمامًا”.

5- تقنيات سينمائية جديدة مؤكدا أن التطور الكبير في المؤثرات البصرية وتقنيات التصوير سمح بتقديم المحيط، والجزر، والكائنات الأسطورية بصورة أكثر إبهارًا من أي وقت مضى.

6- العمل مع كاثرين لاجايا حيث أشاد جونسون بها، مؤكدًا أنها تمتلك الحضور والروح اللذين تحتاجهما شخصية موانا، وقال: “منذ اللحظة الأولى أدركت أنها وُلدت لتجسد موانا”.

7- تقديم أغنية "You're Welcome" بشكل جديد حيث كشف جونسون أن الجمهور يستمتع بنسخة مختلفة ومطورة من الأغنية الشهيرة، بما يتناسب مع طبيعة الفيلم الحي.

8- الوصول إلى جيل جديد فيرى جونسون أن هناك أطفالًا لم يشاهدوا النسخة الأصلية في السينما، ولذلك تمنحهم النسخة الحية فرصة لخوض المغامرة لأول مرة على الشاشة الكبيرة، وقال: “هناك جيل كامل سيكتشف موانا وماوي لأول مرة، وهذا أمر مميز للغاية”.

9- احترام إرث الفيلم الأصلي، مؤكدا أن فريق العمل لم يسعَ لاستبدال فيلم الرسوم المتحركة الذي أصبح من كلاسيكيات ديزني الحديثة، بل إلى إعادة تقديمه برؤية سينمائية جديدة تجمع بين الأداء الحي، والمؤثرات البصرية المتطورة، والمغامرة الملحمية، مع الحفاظ على الرسالة الإنسانية التي جعلت Moana واحدة من أكثر أفلام ديزني تأثيرًا خلال العقد الأخير، وأضاف: “لن يحل هذا الفيلم محل النسخة الأصلية، بل سيمنح الجمهور طريقة جديدة للاستمتاع بها”.

10- دعوة الجمهور لخوض مغامرة جديدة لمشاهدة الفيلم في دور العرض، مؤكدًا أن التجربة السينمائية الجديدة تحمل الكثير من المفاجآت، وقال: "إذا كنتم أحببتم الفيلم الأول، فأعتقد أنكم ستقعون في حب هذه النسخة أيضًا. لقد صنعناها بكل حب واحترام للقصة والشخصيات والثقافة التي تمثلها، وأتمنى أن يستمتع بها الجمهور كما استمتعنا نحن بصنعها".

تدور أحداث الفيلم حول موانا، ابنة زعيم جزيرة موتونوي، التي يختارها المحيط لتنطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ شعبها وإعادة التوازن إلى الطبيعة. وخلال رحلتها، تتعاون مع نصف الإله الأسطوري ماوي في مغامرة بحرية مليئة بالمخلوقات الأسطورية والعواصف والتحديات، لتكتشف في النهاية قوتها الحقيقية وقدرتها على القيادة، في قصة تحتفي بالشجاعة والهوية والثقافة البولينيزية، ويشارك في بطولة الفيلم كاثرين لاجايا في دور موانا، ودواين جونسون في دور ماوي، إلى جانب جون توي، وفرانكي آدامز، ورينا أوين. الفيلم من إخراج توماس كايل، وتأليف جاريد بوش ودانا ليديو ميلر، وإنتاج Walt Disney Pictures بالتعاون مع Seven Bucks Productions وFlynn Picture Company. وتوزيع United Motion Pictures.