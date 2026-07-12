موانا .. بين النسخة الحية والرسوم المتحركة

موانا وماوي يبحران مجددًا هذه المرة في نسخة حية (Live-Action)، والتي بدأ عرضها في ٩ يوليو الماضي، لتدب فيه الحياة من جديد ببطولة كاثرين لاجايا التي تجسد شخصية موانا وعلى غرار الفيلم الأصلي، يتابع العمل رحلة موانا لاستعادة قلب "تي فيتي" ومساعدة أهالي قريتها في جزيرة "موتونوي".

ويعود دواين جونسون لتجسيد دوره كـ "ماوي"، نصف الإله المتشكل، الذي ينضم إلى موانا في مهمتها مع إمتاع الجمهور بنسخة جديدة ومطورة من أغنية "You’re Welcome".

كما يعود جيماين كليمنت أيضًا إلى القصة ليؤدي النسخة المصممة (CGI) من السرطان "تاماتوا"، المعروف بحبه لكل ما هو لامع، كما يرحب فيلم أيضًا بوجوه جديدة لبث الحياة في القصة، بما في ذلك لاجايا التي تخوض أولى تجاربها السينمائية.

أما بالنسبة لأولئك الذين أحبوا الحيوانات المرافقة والمشاكسة في فيلم الرسوم المتحركة، فلا داعي للقلق؛ حيث سيعود كل من الخنزير "بوا" والديك "هاي هاي" لمرافقة موانا في رحلتها عبر البحر…. ولذلك إليك نظرة على الشخصيات الرئيسية والممثلين الذين يجسدونها.

تجارب السينمائية

١- موانا - كاثرين لاجايا

بعد أن قدمت لنا صوت أولي كرافالهو الملائكي أغنية "How Far I’ll Go" قبل عشر سنوات، تقود النجمة الصاعدة كاثرين لاجايا هذه النسخة الجديدة وتظهر في دور البطلة الشجاعة التي تتعلم تقبل حبها للمحيط.

٢- مـاوي - دواين جونسون

يعود ليلعب دور "ماوي"، نصف الإله المغرور والمتشكل، الذي يرافق موانا في رحلتها لإعادة قلب "تي فيتي" وإنقاذ جزيرة موتونوي.

٣- الجدة تالا - رينا أوين

تعتبر الجدة تالا، التي تجسدها رينا أوين، هي قلب فيلم "موانا"، فهي جدة موانا والحكواتية التي تساعد قبيلة الكاكامورا على إعادة التواصل مع جذورهم.

٤- الزعيم توي - جون توي

​يتولى جون توي (المعروف بأدواره في دور "الزعيم توي"، والد موانا الحريص عليها وقائد شعب جزيرة موتونوي. ورغم أنه يشجع موانا على السير على خطاه لتصبح زعيمة الجزيرة المستقبلية، إلا أنه يخشى ويرفض رغبتها القوية في استكشاف المحيط خارج حدود موطنهم، ​وكان الفنان تيمويرا موريسون هو من قدم الشخصية في نسخة الكارتون الأصلية، بينما قام كريستوفر جاكسون بتقديم الأداء الغنائي للزعيم توي في فيلم الرسوم المتحركة.

٥- ​سيـنا - فرانكي أدامز

​تتميز "سينا"، والدة موانا اللماحة، بأنها تتفهم وتستوعب شغف ابنتها بالمياه وتوقها للمحيط، لكنها في الوقت نفسه ترغب في حمايتها من المخاطر، لتخلف بذلك الفنانة نيكول شيرزينغر التي قدمت الشخصية في النسخة الأصلية.

٦- تاماتوا - جيماين كليمنت

​يعود جيماين كليمنت لتقديم دور السرطان الملكي البراق "تاماتوا"، ومن الصعب تخيل أي شخص آخر يمكنه أداء الأغنية الشهيرة الجذابة "Shiny" بنفس الأسلوب، يحمل هذا القشري المرصع بالجواهر ضغينة قديمة ضد ماوي، ويحرس بشراسة مجموعته من الأشياء اللامعة، بما في ذلك خطاف ماوي السحري الذي سقط في عرينه.

٧- الخنزير - بوا

​"بوا" هو خنزير موانا الأليف المخلص، ورغم أنه قد يبدو جفلًا أو خائفًا بعض الشيء، إلا أنه مستعد لاتباعها في أي مكان، حتى وإن كان غير مطمئن تمامًا للمحيط. وقد اعتمد إنتاج النسخة الحية على مزيج من الحيوانات الحقيقية والتحريك الآلي (Animatronics) لبث الحياة في هذا الرفيق اللطيف. يُذكر أن النسخة الرسومية من "بوا" اعتمدت في أدائها الصوتي على دمج أصوات خنازير حقيقية مع مؤثرات صوتية من أداء ممثل الأصوات الشهير فرانك ويلكر.

٨- ​الديك - هاي هاي

​"هاي هاي" هو ديك يعيش في حالة دائمة من التشتت والارتباك، وينتهي به المطاف بالانضمام إلى موانا في مهمتها بالصدفة بعد أن يلوذ بالفرار والاختباء في قاربها. وبسبب عدم إدراكه الدائم لما يدور حوله، فإن "هاي هاي" يتواجد في هذه الرحلة لمجرد الخوض فيها دون وعي.

٩- ​الكاكامورا

​"الكاكامورا" هم رحّالة عدائيون يطوفون عبر البحار، ويمكن التعرف عليهم بسهولة من خلال دروعهم المصنوعة من ثمار جوز الهند. وهم على استعداد دائم لخوض المعارك؛ ورغم صغر حجمهم، إلا أنهم يشكلون خطورة بالغة، خاصة عندما تتجمع

أعدادهم التي تصل للمئات معًا.

١٠- ​تي كا

​"تي كا" هي عملاقة شيطانية مرعبة من الأرض والنار، والتي يتوجب على موانا تجاوزها لتتمكن بنجاح من استعادة قلب "تي فيتي". وكانت الجدة تالا هي أول من قصت على موانا حكاية "تي كا"، التي استيقظت عندما سرق ماوي قلب "تي فيتي". وخلال معركتها مع نصف الإله، فُقد القلب في النهاية في أعماق البحر، مما زاد من غضب "تي كا" وهياجها.