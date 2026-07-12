عرض "المساءلة: النضال من أجل المحكمة الجنائية الدولية" في العاصمة الأردنية

تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، عرضاً خاصاً للفيلم الوثائقي الطويل "المساءلة: النضال من أجل المحكمة الجنائية الدولية"، وذلك مساء الأربعاء الموافق 15يوليو 2026، في المسرح الخارجي للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الكائن في الدوار الأول بجبل عمان.



ويبدأ استقبال الحضور في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تمام الساعة السابعة مساءً، والدعوة للحضور عامة ومفتوحة للجمهور.



الفيلم من إخراج باميلا ييتس، وهو عمل وثائقي أمريكي مدته 95 دقيقة، أُنتج عام 2009، ويعرض باللغة الإنجليزية مصحوباً بترجمة إلى العربية.



يتتبع الفيلم مسيرة المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، وفريق عمله، على مدى ثلاث سنوات وعبر أربع قارات، خلال سعيهم لتحقيق العدالة الدولية في عدد من القضايا البارزة، من بينها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة "جيش الرب للمقاومة" في أوغندا، ومحاكمة أمراء حرب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحريك ملف العدالة في كولومبيا، وصولاً إلى توجيه تهمة الإبادة الجماعية إلى الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير على خلفية جرائم دارفور، في خطوة شكّلت تحدياً مباشراً لمجلس الأمن الدولي من أجل تنفيذ مذكرة توقيفه.



ويسلط العمل الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه بناء قضايا ضد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، إذ يملك المدعي العام تفويضاً لتحقيق العدالة من دون أن يكون بحوزته جهاز شرطة لتنفيذ قراراته، ما يضطره في كل محطة إلى الضغط على المجتمع الدولي لحشد الإرادة السياسية اللازمة لنصرة العدالة.