جوهر نبيل يستقبل الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار لبحث مشروعات الاستثمار الرياضي

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير الاستثمار الرياضي وتنفيذ مشروعات تسهم في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وتناول اللقاء استعراض عدد من المشروعات والمبادرات التي يعمل عليها الاتحاد، من بينها مشروع «درجتك دخلك»، ومشروع الأندية الرياضية الصغيرة، والملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، إلى جانب المبادرة الوطنية لتطوير وإنشاء مراكز اللياقة البدنية، حيث جرى مناقشة آليات التعاون بشأن هذه المشروعات بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم الاستثمار بقطاع الشباب والرياضة.

اهتمام الوزارة بالاستثمار الرياضي

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مشروعات الاستثمار الرياضي، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات المتخصصة، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية وتعظيم الاستفادة من الأصول والمنشآت الرياضية. وأشار إلى أن الوزارة ترحب بكافة المبادرات الجادة التي تخدم الشباب والرياضة، وتسهم في خلق فرص استثمارية مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة.

كما استعرض مجلس إدارة الاتحاد أبرز الأنشطة والمبادرات والمشروعات التي نفذها خلال الفترة الماضية، وما تحقق من نتائج في مجالات التسويق والاستثمار الرياضي، مؤكدًا حرصه على مواصلة التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مشروعات نوعية تسهم في دعم القطاع الرياضي وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.