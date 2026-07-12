قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب الان.. عيار 21 يقترب من 6 الاف جنيه
الزمالك يشكر فرجاني ساسي بعد تسوية مستحقاته المالية
عضو بالعمل الأهلي الفلسطيني: تقنين دخول المساعدات لقطاع غزة يعكس استمرار تعنت الإحتلال
تصل لـ 90% | حزمة خصومات وإعفاءات من الغرامات وتيسيرات في المدن الجديدة
ترامب : مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام الملاحة التجارية
إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن كأس العالم 2030.. فيفا يدرس رفع عدد المنتخبات إلى 64
رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي
قيادي بمستقبل وطن: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني رسالة تقدير لكل من يرفع اسم مصر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الاستعداد لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من "حياة كريمة"
إيران تعلن توقف الحركة تماما في مضيق هرمز
توبا بويوكستون تثير الجدل بتصريحات عن تغطية الشعر والطاقة السلبية
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السبكي: دخلت فيلم أسد وعجبني.. وحق محمد رمضان يقول «نمبر وان»

أحمد السبكي
أحمد السبكي
سعيد فراج   -  
تصوير صلاح مهدي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تحدث المنتج أحمد السبكي، عن أعماله الفنية التي يجهز لها خلال الفترة المقبلة. 

وقال أحمد السبكي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا بجهز الجزء التاني من مسلسل نيللي وشريهان هيتصور في شهر سبتمبر إن شاء الله.. وبجهز لفيلم ملك الغابة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد وإخراج مريم أبو عوف». 

وحول إمكانية عودته للعمل مع الفنان محمد رمضان، قال أحمد السبكي: «اتمنى ليه لأ محمد رمضان ده ابننا يعني .. وأنا دخلت فيلم أسد وعجبني وأنا من ضمن الناس اللي اتبسطت بفيلم أسد.. وهو نجم يقدر يعمل أي حاجة.. ومن حقه يقول نمبر وان .. وأنا نمبر وان وهو والعوضي وأحمد عز وكريم عبد العزيز .. هو حر يقول اللي هو عايزه كل واحد حر في ذاته .. والناس اللي بتقول مش هو اللي بيقول». 

أحمد السبكي 

كما تحدث المنتج أحمد السبكي، عن كواليس فيلم شمشون ودليلة، المعروض في السينمات حاليا. 

وقال أحمد السبكي، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «صاحب فكرة دويتو مي والعوضي هو كريم السبكي.. واحنا عايزين الفيلم ينزل ويعجب الناس ويشتغل وبعدين الناس تنزل بعدينا أو قبلينا وتشتغل». 

وحول ضخامة إنتاج الأفلام و وصلها إلى ملايين الدولارات، قال أحمد السبكي: «دول كدابين وأنا ما اقدرش أقول أرقام وأحسب فيلم شمشون ودليلة اتكلف كام اسمعها من الناس الفشارة اللي تقول الفيلم اتكلف كام لكن مش مني أنا». 

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد  ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف. 

السبكي أحمد السبكي المنتج أحمد السبكي محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

ترشيحاتنا

الإسكندرية في عيون مبدعيها

"الإسكندرية في عيون مبدعيها" أمسية شعرية ضمن فعاليات معرض الكتاب

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

شاحنات مساعدات إماراتية تعبر إلى الفلسطينيين بقطاع غزة تحمل 792 طنًا

شاحنات مساعدات إماراتية تعبر إلى الفلسطينيين بقطاع غزة تحمل 792 طنًا

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

تضامن الشرقية تبدأ تدريب 886 رائدة اجتماعية لتعزيز التوعية المجتمعية

التضامن الاجتماعي بالشرقية
التضامن الاجتماعي بالشرقية
التضامن الاجتماعي بالشرقية

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد