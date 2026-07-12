أحمد السبكي: دخلت فيلم أسد وعجبني.. وحق محمد رمضان يقول «نمبر وان»

تحدث المنتج أحمد السبكي، عن أعماله الفنية التي يجهز لها خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد السبكي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا بجهز الجزء التاني من مسلسل نيللي وشريهان هيتصور في شهر سبتمبر إن شاء الله.. وبجهز لفيلم ملك الغابة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد وإخراج مريم أبو عوف».

وحول إمكانية عودته للعمل مع الفنان محمد رمضان، قال أحمد السبكي: «اتمنى ليه لأ محمد رمضان ده ابننا يعني .. وأنا دخلت فيلم أسد وعجبني وأنا من ضمن الناس اللي اتبسطت بفيلم أسد.. وهو نجم يقدر يعمل أي حاجة.. ومن حقه يقول نمبر وان .. وأنا نمبر وان وهو والعوضي وأحمد عز وكريم عبد العزيز .. هو حر يقول اللي هو عايزه كل واحد حر في ذاته .. والناس اللي بتقول مش هو اللي بيقول».

أحمد السبكي

كما تحدث المنتج أحمد السبكي، عن كواليس فيلم شمشون ودليلة، المعروض في السينمات حاليا.

وقال أحمد السبكي، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «صاحب فكرة دويتو مي والعوضي هو كريم السبكي.. واحنا عايزين الفيلم ينزل ويعجب الناس ويشتغل وبعدين الناس تنزل بعدينا أو قبلينا وتشتغل».

وحول ضخامة إنتاج الأفلام و وصلها إلى ملايين الدولارات، قال أحمد السبكي: «دول كدابين وأنا ما اقدرش أقول أرقام وأحسب فيلم شمشون ودليلة اتكلف كام اسمعها من الناس الفشارة اللي تقول الفيلم اتكلف كام لكن مش مني أنا».

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.