أحمد عبد الوهاب يكشف تفاصيل المشاهد الصعبة فى «ورد على فل وياسمين».. خاص

كشف الفنان أحمد عبد الوهاب عن أصعب المشاهد التى مر بها أثناء تصوير مسلسله “ورد على فل وياسمين” والذى شارك فى بطولته صبا مبارك.

وقال أحمد عبد الوهاب فى تصريح خاص لصدى البلد: التحدي الأكبر كان أن تبدو الشخصية بسيطة وعفوية، بينما تحمل في داخلها الكثير من التفاصيل والمشاعر، والشخصيات الهادئة أصعب مما يعتقد البعض، لأنها تعتمد على التفاصيل الدقيقة وليس الانفعالات الكبيرة، لذلك حرصت على ألا تتحول طيبة طارق إلى سذاجة، وأن تبدو ردود أفعاله طبيعية ومقنعة.

مسلسل “ورد على فل وياسمين”

وحقق مسلسل "ورد على فل وياسمين" نجاحًا ملحوظًا طوال فترة عرضه، حيث استطاع جذب اهتمام المشاهدين من خلال قصته الاجتماعية الإنسانية وأحداثه المتشابكة، إلى جانب الأداء المميز لأبطاله الذين قدموا شخصيات متنوعة تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

ومع إسدال الستار على أحداث المسلسل؛ أكد عدد كبير من المتابعين أن شخصية "أحلام" ستظل من الشخصيات التي لا تُنسى، خاصة بعد النهاية الحزينة التي دفعت الجمهور للتفاعل بقوة، لتواصل صبا مبارك حصد الإشادات وتتصدر التريند بعد واحدة من أبرز محطاتها الدرامية في الفترة الأخيرة.