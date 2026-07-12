توبا بويوكستون تثير الجدل بتصريحات عن تغطية الشعر والطاقة السلبية

أثارت النجمة التركية توبا بويوكستون حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاتها الأخيرة حول رؤيتها للشعر وما يحمله، من وجهة نظرها، من أبعاد روحية وذكريات وتجارب مرتبطة بحياة الإنسان.

وخلال ظهورها في برنامج «إيميل أوزوغور» عبر موقع «يوتيوب»، تحدثت توبا بويوكستون عن نظرتها الخاصة إلى الشعر، مؤكدة أنها لا تعتبره مجرد جزء من المظهر الخارجي أو عنصرًا من عناصر الجمال، وإنما ترى أنه قد يرتبط بالمشاعر والذكريات والمراحل المختلفة التي يمر بها الإنسان طوال حياته.

وأوضحت نجمة مسلسل «سنوات الضياع» أنها تؤمن بأن الشعر قد يحمل آثار التجارب التي يعيشها الإنسان، وأن بعض الذكريات والمشاعر تظل مرتبطة به، مشيرة إلى أن قرار قص الشعر قد يأتي أحيانًا تعبيرًا عن الرغبة في إنهاء مرحلة معينة وبدء فصل جديد من الحياة.

واستعادت توبا بويوكستون تجربتها السابقة عندما قررت قص شعرها الطويل بنفسها، وهي الخطوة التي أثارت وقتها اهتمام جمهورها، إذ علقت حينها قائلة: «لقد حان وقت وداع بعض الذكريات»، في إشارة إلى ارتباط تغيير مظهرها بمرحلة جديدة على المستوى الشخصي.

وتطرقت النجمة التركية خلال حديثها إلى مكانة الشعر في عدد من الثقافات والتقاليد المختلفة عبر التاريخ، معتبرة أنه حظي بأهمية خاصة لدى العديد من الشعوب والمجتمعات، ولم يكن يُنظر إليه دائمًا باعتباره مجرد جزء من الشكل الخارجي.

وكان حديث توبا بويوكستون عن تغطية الشعر من أكثر الأجزاء التي أثارت النقاش بين المتابعين، إذ رأت أن تغطية الشعر في بعض الثقافات والأديان قد تحمل، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والتقليدية، دلالات روحية وفقًا لقناعات ومعتقدات مختلفة.

وقالت توبا بويوكستون إن الشعر، من وجهة نظرها، يجمع الذكريات ويحظى بمكانة مهمة عبر تاريخ البشرية، كما تحدثت عن اعتقادها بأن تغطيته قد توفر حماية من «الطاقة السلبية» القادمة من الخارج، مشيرة كذلك إلى ما يُقال عن ارتباط الشعر بالجهاز العصبي.

وسرعان ما انتشرت تصريحات النجمة التركية على نطاق واسع، لتثير حالة من الجدل والانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر فريق من المتابعين أن حديثها يعكس قناعة شخصية ورؤية روحية خاصة للعلاقة بين الإنسان وشعره والتغيرات التي يمر بها في حياته.

في المقابل، ناقش آخرون الجانب العلمي من تصريحاتها، خاصة ما يتعلق بالحديث عن «الطاقة السلبية» واعتبار الشعر امتدادًا للجهاز العصبي، وهو ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول الفارق بين المعتقدات والتفسيرات الروحية من جهة، والحقائق العلمية من جهة أخرى.

وتُعد توبا بويوكستون واحدة من أبرز نجمات الدراما التركية وأكثرهن شهرة في العالم العربي، وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، ما يجعل تصريحاتها وظهورها الإعلامي محل اهتمام وتفاعل كبيرين من