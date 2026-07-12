ترامب : مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام الملاحة التجارية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ضربت إيران بقوة شديدة الليلة الماضية.

وشدد ترامب في تصريحات له على أن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا أمام الملاحة التجارية.

ومنذ قليل ؛ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر شبكة إكس أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تسير بشكل طبيعي، وذلك على الرغم من الهجمات الإيرانية على المنطقة.



وجاء في البيان: "مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن الراغبة في عبور هذا الممر المائي الدولي بشكل قانوني، القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة، على الرغم من العدوان الإيراني غير المبرر، والمضايقات، والتهديدات، والتصريحات التعسفية. إيران لا تسيطر على المضيق".