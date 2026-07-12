ضربوه بالكرسي.. ضبط المتهمين بالتعدي على تاجر كلاب في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليه وإحداث إصابته بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 7 الجاري، تلقى قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بلاغًا من تاجر كلاب، مقيم بمدينة نصر، مصاب بجرح قطعي بالرأس، أفاد بتعرضه للتعدي بالضرب من شخصين باستخدام قطعة خشبية "كرسي" داخل أحد محال بيع الكلاب والطيور بدائرة القسم، بسبب خلاف على بيع كلب.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتبين عدم حيازتهما أي مواد مخدرة.

واعترف المتهمان، خلال مواجهتهما، بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.