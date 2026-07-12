"الإسكندرية في عيون مبدعيها" أمسية شعرية ضمن فعاليات معرض الكتاب

نظمت مكتبة الإسكندرية أمسية شعر بعنوان "الإسكندرية في عيون مبدعيها"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.



وأدارت الأمسية چيهان حسين، وشارك بها مجموعة من الشعراء والمبدعين بإلقاء قصائد عن عروس البحر، بمختلف حالات الفرحة والشجن، وهم: أحمد الشيخ، أحمد حنفي، بلال نبيل، حامد السحرتي، عبد الرحمن أشرف، فرح صابر ، كريم علي، محمد أحمد فؤاد، د.محمد مخيمر، مينا ثابت، نادين العارف، ياسمين سليمان، يحيى خليفة.



وشارك في الأمسية الفرقة الغنائية "مونولوجيسيكا باند" للفنانين فريد جزر وچيسيكا وعازف الإيقاع محمود العكاوي، وقدموا العديد من الأغنيات التي تتغزل في جمال الإسكندرية، منها: عمار يا اسكندرية، شط اسكندرية، بين شطين ومية، يا واد يا اسكندراني، يا اسكندرية بحرك عجايب، وغيرها من أشهر الأغاني التي تفاعل معها الحضور بين مثقفين ومختلف الفئات العمرية لرواد المعرض.

جدير بالذكر أن الدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تقام في الفترة من 6 إلى 20 يوليو 2026، بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، وبرعاية بنك ABC. وتم اختيار المخرج الراحل داوود عبد السيد شخصية المعرض هذا العام، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في تاريخ السينما المصرية، وتكريمًا لمسيرته الإبداعية الممتدة.

ويشارك في هذه الدورة حوالي 86 دار نشر مصرية وعربية، إلى جانب تقديم 410 فعاليات ثقافية على مدار أيام المعرض، بمشاركة أكثر من ألف متحدث من مصر ومختلف دول العالم.