نقيب الأشراف يهنئ محافظ القاهرة وأبناء المحافظة بالعيد القومي

هنأ نقيب الأشراف السيد الشريف محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر وأبناء المحافظة، بمناسبة العيد القومي.

وأشاد الشريف، في بيان اليوم الأحد، بالطفرة التي تشهدها محافظة القاهرة بقيادة الدكتور إبراهيم صابر، وما تشهده من تطوير للبنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور، وتحسين مستوى الخدمات، والتوسع في مشروعات التطوير الحضاري، بما يسهم في استعادة الوجه الحضاري للقاهرة وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أن القاهرة كانت وما زالت وستظل شاهدة على صفحات المجد ومنارةً للعلم والثقافة والفكر، وعنوانًا للهوية الوطنية المصرية، داعيا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان والتقدم والتنمية والرخاء.

وتحتفل محافظة القاهرة، في شهر يوليو كل عام، بالعيد القومي تخليدًا لذكرى تأسيس مدينة القاهرة على يد القائد جوهر الصقلي عام 969م، لتظل القاهرة عبر العصور قلب مصر النابض وعاصمتها التاريخية والحضارية.