إيران تعلن توقف الحركة تماما في مضيق هرمز

أكدت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز أن المرور من المضيق غير ممكن حالياً بسبب التحركات الأمريكية غير القانونية.

وأشارت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز في بيان لها إلى وانه فور عودة الاستقرار والهدوء ستتم مراجعة كل الطلبات وإصدار التصاريح اللازمة.

وفي وقت لاحق من اليوم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر شبكة إكس أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تسير بشكل طبيعي، وذلك على الرغم من الهجمات الإيرانية على المنطقة.





وجاء في البيان: "مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن الراغبة في عبور هذا الممر المائي الدولي بشكل قانوني، القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة، على الرغم من العدوان الإيراني غير المبرر، والمضايقات، والتهديدات، والتصريحات التعسفية. إيران لا تسيطر على المضيق".