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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يبحث مع رئيس جهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة الفرص المتاحة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني
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التقى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين في مجال الاستثمار الزراعي.

وبحث آليات وسبل تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتبسيط التراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين، وتسريع وتيرة العمل بملف الاستثمار بالمحافظة.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور السيد كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة.

وقد أكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على دعم ملف الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف خلق مناخ استثماري جاذب وتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة، بما يسهم فى دعم خطط التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أننا نسعى إلى وضع سوهاج على خريطة السياحة العالمية من خلال تطوير المناطق السياحية، ورفع الطاقة الفندقية لإستيعاب أكبر عدد ممكن من الأفواج السياحية، وتحقيق عوائد اقتصادية قوية.

كما تناول اللقاء بحث آخر المستجدات فيما يخص الفرص الاستثمارية الواعدة بسوهاج، بالإضافة إلى عرض لأبرز الفرص الاستثمارية الجديدة.

كما ناقش الاجتماع سبل تيسير الإجراءات على المستثمرين، والعمل على تسريع وتيرة دعم الاستثمار، والاتصال المباشر مع المستثمرين، وإعداد ملفات لكل الفرص الاستثمارية وطلبات المستثمرين للبدء في طرحها وفق قانون الاستثمار، بهدف تسريع الإجراءات خلال الفترة المقبلة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات المختلفة لطرح هذه المشروعات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، لتحقيق الشفافية والنزاهة، والاستفادة القصوى منها لصالح محافظة سوهاج وأبنائها.

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