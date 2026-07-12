تسريب غاز يصيب شابًا بحروق متفرقة داخل منزل بجرجا في سوهاج

شهدت قرية البربا التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، واقعة مأساوية، بعدما أصيب شاب في العقد الثاني من العمر بحروق متفرقة بالجسد، إثر تسريب من أسطوانة غاز داخل أحد المنازل، في حادث مفاجئ أثار حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بشأن إصابة شاب بحروق نتيجة تسريب غاز بناحية البربا بدائرة مركز جرجا.

وتبين من الفحص الأولي إصابة شاب 21 عامًا، بحروق في منطقتي الذراعين والساقين، وذلك إثر حدوث تسريب من أسطوانة غاز داخل المنزل؛ ما أدى إلى تعرضه للإصابة أثناء تواجده بالمكان.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وخضوعه للرعاية ومتابعة حالته الصحية من قبل الفريق الطبي.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة تسريب الغاز من الأسطوانة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة للوقوف على ملابسات الحادث.

وسادت حالة من القلق بين أهالي القرية عقب وقوع الحادث، خاصة مع تكرار التحذيرات بشأن ضرورة التأكد من سلامة أسطوانات الغاز والتعامل بحذر مع أي روائح تشير إلى وجود تسريب، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث التي قد تهدد حياة المواطنين.