مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

اكتملت ملامح الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما أُسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي، التي شهدت مواجهات قوية ومثيرة حسمت هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي.

وكان منتخب فرنسا أول المنتخبات التي ضمنت العبور إلى نصف النهائي، بعد ما تفوق على منتخب المغرب بهدفين دون مقابل، في مواجهة قدّم خلالها المنتخب الفرنسي أداءً مميزًا مكّنه من مواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب.

وفي ثاني مباريات الدور ربع النهائي، نجح منتخب إسبانيا في تحقيق فوز صعب على منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحجز مقعده في الدور المقبل بعد مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى دقائقها الأخيرة.

كما تمكن منتخب إنجلترا من التأهل إلى نصف النهائي عقب انتصاره على منتخب النرويج بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهد عودة قوية من المنتخب الإنجليزي، ليواصل حلمه في استعادة لقب كأس العالم.

واختتمت منافسات الدور ربع النهائي بمواجهة مثيرة جمعت بين الأرجنتين وسويسرا، حيث نجح المنتخب الأرجنتيني في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منتخب، ليكمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي.

مواجهتان مرتقبتان في الدور نصف النهائي

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو، حيث يلتقي منتخب فرنسا مع منتخب إسبانيا في مواجهة قوية تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُختتم مباريات هذا الدور يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو، عندما يصطدم منتخب إنجلترا بنظيره الأرجنتيني في مواجهة جماهيرية مرتقبة، تقام أيضًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتتطلع المنتخبات الأربعة إلى تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التتويج بلقب كأس العالم، في ظل المستويات المميزة التي قدمتها خلال مشوار البطولة حتى الآن



