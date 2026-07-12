بدء التحويل الإلكتروني للطلاب بين المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026/2027

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء استقبال طلبات التحويل إلكترونيا للطلاب بين المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026/2027، اعتبارا من اليوم، الأحد 12 يوليو 2026، ويستمر التقديم حتى 31 ديسمبر 2026، للطلاب الراغبين في التحويل بدء من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وبمتابعة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،

التحويل الإلكتروني للطلاب بين المعاهد الأزهرية

ويتم تقديم طلبات التحويل إلكترونيا لجميع الصفوف المسموح لها بالتحويل، بينما يجرى التحويل ورقيا لتلاميذ المستوى الثاني برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، كما يسمح بالتحويل من المعاهد العادية إلى المعاهد النموذجية في المرحلة الابتدائية فقط، بشرط أن يكون الطالب قد اجتاز مرحلتي رياض الأطفال (المستوى الأول والثاني)، بالإضافة إلى اجتيار اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقد تحت إشراف المنطقة الأزهرية.

كما يسمح بالتحويل بين القسم العربي وقسم اللغات بالمعاهد النموذجية، أو العكس، داخل المعهد، وفق ضوابط الإدارة العامة للتعليم النموذجي، فيما يلتزم ولي أمر طالب المرحلة الثانوية، بعد الحصول على الموافقة المبدئية إلكترونيا، بتقديم طلب تحويل ورقي موقع من الوالدين أو صاحب الولاية التعليمية، لاستكمال إجراءات التحويل وفق القواعد المنظمة.

وتبدأ إجراءات التحويل بتوجه ولي الأمر إلى المعهد المقيد به الطالب لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم تسجيل طلب التحويل على الرابط التالي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية: اضغط هنا