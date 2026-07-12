الحاخام الأكبر السابق يهاجم نتنياهو: كاذب لا يمكن الوثوق به

شن الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، يتسحاق يوسف، هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه "كاذب لا يمكن الوثوق به"، ومتهما إياه بخداع حزب شاس في ملف قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري.



ووفقًا لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال يوسف في حديث خاص إن حزب شاس قد يدرس دعم رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت في الانتخابات المقبلة، معتبرًا أنه "شخص طيب ويهودي صاحب قلب طيب ويمكن الوثوق به"، مشيرًا إلى أن جدته كانت تتمنى أن يصبح حاخامًا.

وفي تصريحات علنية لاحقة، واصل يوسف انتقاد نتنياهو قائلًا: "لا أعتقد أن هناك أملًا في توبته"، قبل أن يضيف: "ربما يتوب آيزنكوت".

من جانبه، رحّب آيزنكوت بالإشادة، لكنه شدد على أن أي شراكة سياسية مستقبلية ستكون مشروطة بالالتزام بثلاثة مبادئ أساسية، هي الحفاظ على الطابع اليهودي الديمقراطي الليبرالي لإسرائيل، والتمسك بقيم وثيقة الاستقلال، وتطبيق التجنيد الإلزامي على الجميع دون استثناء.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين حزب شاس ونتنياهو على خلفية أزمة قانون التجنيد، بعدما لوّح الحزب بإعادة النظر في استمرار تحالفه مع الائتلاف الحاكم إذا لم يتم تمرير التشريع الذي يضمن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.