ضبط 4 سماعات غش إلكتروني داخل لجنة امتحان الرياضيات البحتة بطوخ

شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم، ضبط 4 سماعات غش إلكتروني بحوزة عدد من الطلاب أثناء أداء امتحان مادة الرياضيات البحتة.



وجاءت الواقعة خلال أعمال المتابعة والتفتيش داخل اللجنة، حيث تم اكتشاف السماعات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة حيال الطلاب المضبوطين، وفقًا للوائح المنظمة لامتحانات الثانوية العامة.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية متابعة سير الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، بما يضمن انتظام الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.