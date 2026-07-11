انطلاق أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية بالقليوبية بعد اكتمال الاستعدادات

أعلن الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اكتمال جميع الاستعدادات بمراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة، تمهيدًا لانطلاق أعمال التصحيح غدًا الأحد، عقب انتهاء امتحانات الدور الأول الخميس الماضي.



وأكد رئيس المنطقة أن المراكز أصبحت جاهزة من الناحيتين الإدارية والفنية، حيث جرى الانتهاء من تجهيز اللجان ومقار العمل واستكمال جميع الترتيبات التنظيمية، بما يوفر بيئة مناسبة للمصححين تضمن سير العمل في أجواء من الهدوء والانضباط.

وأوضح أنه وجَّه رؤساء مراكز التصحيح بالالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال التصحيح، وتحري أقصى درجات الدقة والشفافية في تقدير الدرجات، مع مراجعة أوراق الإجابة بعناية، لضمان حصول كل طالب وطالبة على حقه كاملًا، تنفيذًا لتوجيهات الأزهر الشريف بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأشار الشيخ مجدي أتى إلى أن أعمال التصحيح ستخضع لمتابعة مستمرة؛ لضمان انتظام سير العمل، وسرعة الإنجاز مع الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات المقررة.

واختتم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية تصريحاته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تقديرًا لجهودهم خلال فترة الامتحانات، متمنيًا التوفيق لأعضاء لجان التصحيح والنجاح والتميز لجميع الطلاب والطالبات.