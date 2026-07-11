بسبب إعصار بافي.. إجلاء 1.8 مليون شخص بالصين وتعليق مئات الرحلات الجوية

أجلت السلطات الصينية نحو 1.8 مليون شخص مع اقتراب إعصار "بافي" القوي من سواحلها الشرقية، وسط إجراءات طوارئ واسعة شملت تعليق مئات الرحلات الجوية وخدمات النقل، في وقت يستعد فيه عدد من المناطق الساحلية لمواجهة أمطار غزيرة ورياح عاتية مصاحبة للعاصفة.

وتوقع المركز الصيني للأرصاد الجوية، في بيان اليوم "السبت"، أن يشتد إعصار "بافي" وهو الإعصار التاسع لهذا العام، ليصبح إعصارًا شديدًا حوالي منتصف ليل السبت، مما دفعه إلى إصدار إنذار برتقالي.

وأصدر المركز الصيني للتنبؤات البيئية البحرية إنذارًا أحمر بشأن أمواج المحيط، وإنذارًا برتقاليًا بشأن ارتفاع منسوب مياه البحر، وفقًا لما ذكرته وزارة الموارد الطبيعية في بيان صحفي لصحيفة جلوبال تايمز الصينية يوم السبت.

وتأثرًا بالإعصار، ألغى مطار نينجبو ليشي الدولي 164 رحلة جوية اليوم، كما ستعلق هيئات السكك الحديدية مؤقتًا بعض خدمات القطارات على أجزاء من خطوط سكك حديدية متعددة، وذلك في الفترة ما بين 11 و14 يوليو الجاري.

وأصدرت مدينة "فوتشو" الواقعة في مقاطعة فوجيان، تعليمات لجميع المدارس والمعاهد التدريبية في أنحاء المدينة بتعليق جميع الأنشطة الجماعية الحضورية داخل وخارج الحرم الجامعي، بما في ذلك الدروس والدورات التدريبية والمخيمات الصيفية والفعاليات المنظمة الأخرى.

كان مركز إعصار "بافي" يقع في الساعة السادسة صباحًا على بعد حوالي 540 كيلومترًا شرق-جنوب شرق حدود مقاطعتي تشجيانج وفوجيان، مصحوبًا برياح عاتية بلغت سرعتها القصوى 14 درجة على مقياس بوفورت بالقرب من مركزه.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في إنذاره البرتقالي الصادر أن يواصل "بافي" تحركه السريع نحو الشمال الغربي مع تغير طفيف في شدته.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار تدريجيًا من سواحل مقاطعتي تشجيانج وفوجيان شرقي الصين، قبل أن يضرب اليابسة على طول الساحل بين تايتشو في تشجيانج وفودينج في فوجيان فجر الأحد، إما كإعصار شديد أو كإعصار عادي.