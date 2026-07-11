خالد الدرندلي لـ " صدي البلد ": تكريم الرئيس وسام على صدورنا.. ونعد المصريين بجيل جديد يواصل الإنجازات

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم 2026 أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في المونديال يمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدرندلي في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " إن استقبال الرئيس للمنتخب لم يكن مجرد احتفال بإنجاز رياضي بل رسالة تقدير لكل من يعمل من أجل رفع اسم مصر في المحافل الدولية مشيرًا إلى أن هذا التكريم ضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف: "تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا التكريم سيظل محفورًا في ذاكرة جميع أفراد البعثة لأنه جاء بعد إنجاز أسعد ملايين المصريين وأكد أن الدولة تقف خلف الرياضة وتساند أبناءها بكل قوة."

وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة تعهد أمام الرئيس بمواصلة العمل من أجل صناعة جيل جديد قادر على المنافسة وحصد البطولات وعدم الاكتفاء بما تحقق في كأس العالم مؤكدًا أن ما حدث يمثل بداية لمرحلة جديدة وليس نهاية المشوار.

وقال الدرندلي: "وعدنا الرئيس بأن نستثمر هذا الإنجاز في بناء منتخب أقوى خلال السنوات المقبلة وأن نواصل تطوير منظومة الكرة المصرية من أجل إعداد جيل جديد من الأبطال يستطيع الحفاظ على مكانة مصر بين كبار منتخبات العالم."

احترام منتخب مصر

وأشار إلى أن الأداء الذي قدمه منتخب مصر في كأس العالم منح الكرة المصرية احترامًا كبيرًا على المستوى الدولي مؤكدًا أن الصورة التي ظهر بها الفراعنة عكست حجم التطور الذي تشهده اللعبة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "مصر أصبحت تمتلك مكانة كبيرة بين منتخبات العالم وما تحقق في المونديال منح الكرة المصرية سمعة مميزة لكن الحفاظ على هذه المكانة يحتاج إلى عمل وجهد مضاعف خلال المرحلة المقبلة."

وشدد الدرندلي على أن اتحاد الكرة بدأ بالفعل في وضع خطة متكاملة للمرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن موضحًا أن الهدف الأول سيكون استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية قبل التركيز على مواصلة المشوار نحو التأهل لكأس العالم المقبل وتحقيق إنجاز أكبر.

وقال: "طموحاتنا لم تتوقف عند الوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم بل نخطط من الآن للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثم التأهل إلى النسخة المقبلة من المونديال والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة بما يليق باسم الكرة المصرية."

مضاعفة المجهود

وأكد رئيس بعثة المنتخب أن الفترة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد من جميع عناصر المنظومة سواء داخل اتحاد الكرة أو الجهاز الفني أو اللاعبين للحفاظ على حالة الاستقرار والبناء على ما تحقق.

واختتم الدرندلي تصريحاته قائلًا: "النجاح الحقيقي ليس في تحقيق إنجاز واحد وإنما في الاستمرار على طريق الإنجازات. لدينا مسؤولية كبيرة أمام الشعب المصري وسنبذل أقصى ما لدينا حتى تظل راية مصر مرفوعة في جميع المحافل القارية والعالمية."